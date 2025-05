Tempestade no paraíso! Carregadores causam faísca entre o casal mais falado do Big Brother

Na zona da piscina, Carolina Braga confrontou Diogo Bordin e o concorrente acabou por admitir o seu envolvimento no desaparecimento dos carregadores. Surpreendida com a confissão, Carolina não hesitou em afirmar que, afinal, Bruno Savate tinha razão desde o início. Após a conversa, a concorrente dirigiu-se a Manuel Rodrigues para lhe dar os parabéns, mas o colega fez-se de desentendido, mantendo a sua versão dos factos. Solange mostrou-se intrigada e questionou se Diogo tinha realmente confessado, deixando Carolina momentaneamente na dúvida. Apesar disso, Carolina voltou a lembrar-se do aviso de Savate, enquanto Manuel negava tudo e apontava o dedo ao veterano, acusando-o de estar de olho em Diogo desde que entrou.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Já são conhecidos os nomeados da semana. Vote para salvar o seu favorito!

