«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços

No Big Brother Verão, a gala voltou a emocionar com uma dinâmica especial dedicada a Bruna. A concorrente foi levada a uma sala e desafiada a colocar uma venda nos olhos. Minutos depois, a sua filha, Yara, entrou em silêncio e, mesmo sem ver, Bruna adivinhou de imediato que era ela. Ao retirar a máscara, mãe e filha não contiveram as lágrimas e viveram um reencontro cheio de emoção. Em pleno abraço, Yara deixou ainda uma declaração que tocou todos: «Tenho muito orgulho em ti».

