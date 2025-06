«Tens falta de...» Insinuações de Carolina Braga deixam Luís Gonçalves de mãos na cabeça

Afinal o que disse Luís Gonçalves a Carolina Braga. Nunca a frase «Tens falta de... atenção» deu tanto que falar. Após ser tema na gala do Big Brother, a frase de Luís Gonçalves para Carolina volta a dar que falar na cadeira quente. Luís Gonçalves explica tudo o que aconteceu, mas carolina Braga insiste no segundo sentido. Perante as insinuações da rival, Luís Gonçalves mete as mãos na cabeça.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

