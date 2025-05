«Tens síndrome de controlo sobre os outros»: Renata Reis ataca Nuno após discussão com Solange Tavares

Solange Tavares e Nuno Brito já foram muito amigos, mas estão mais afastados do que nunca. Os concorrentes tiveram uma acesa discussão e a cabeleireira garantiu que não quer reconciliar-se com o personal trainer. No jardim, durante uma dinâmica, o assunto veio à baila e Solange considerou que «a máscara está a cair» a Nuno.

«Encheste o saco. Não geraste conflitos antes porque encheste o saco e uma pessoa que enche o saco é porque não foi totalmente verdadeira», atirou a concorrente. Mas Nuno não se deixou ficar: «Não podemos deixar que uma pessoa nos pise e ficar ali a aturar. Todos nós temos um ponto de ebulição. E já chega».

Foi então que a capitã Renata Reis deu a sua opinião e o concorrente de Vila Nova de Gaia não gostou do que ouviu. «O Nuno é uma pessoa que gosta de ter tudo sob controlo e gosta que as pessoas concordem com a opinião dele. Aqui ninguém está para manipular ninguém. Simplesmente as pessoas falam, dão opinião. Tu não és obrigado a concordar e as pessoas não são obrigadas a concordar contigo. Mas também não tens de dizer que é tudo uma manipulação contra ti. Tu tens uma síndrome de controle sobre os outros e queres que toda a gente concorde contigo e se não está contigo, está contra ti», disse a convidada do Big Brother.

«Vocês têm como prioridade o Luís. E o Luís sim é quem não está com ele, está contra ele», retorquiu Nuno. «Tu falaste tão alto ou tão agressivo como o Luís ja falou para mim. Eu falei igual para ti e falei igual para o Luís. Tu acusaste o Luís de o fazer e tu fizeste exatamente igual. Mas realmente há uma grande diferença. É que tu sempre pareceste ser meu amigo e o Luís não. Tu fingiste que gostavas de mim e ontem mostraste uma pessoa que eu não conhecia. Se eu tivesse de escolher entre um Luís e um Nuno, escolheria claramente um Luís porque o Luís sempre foi igual comigo. Tu não», respondeu Solange.

