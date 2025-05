«Tens zero respeito pela Lisa»: Bruno Savate ataca Nuno Brito com todas as armas

No Big Brother, Nuno Brito desabafa com Manuel Rodrigues sobre a relação com Lisa Schincariol e, entretanto, Bruno Savate junta-se à conversa e dá conselhos ao personal trainer.

«Eu só lhe disse que há coisas que são desnecessárias. Se tu gostas de alguém, não podes tratar a pessoa como se ela fosse invisível e eu sinto-me um bocado invisível. Eu estava na cama à espera dela e ela passa por mim, veio-se embora e esteve uma hora e tal cá fora. E eu fiquei sozinho muito tempo», confidenciou Nuno. Foi então que Savate interveio: «Eu sinto que tu andas desestabilizado desde que tens problemas com a Lisa».

«Eu acho que a Lisa não está a jogar com o Nuno. Eu acho que ela vê atitudes tuas que ela não curtiu nada. Eu sugiro que faças aquilo que te vai na alma», disse o rei dos realities. Durante a conversa, Savate contrariou algumas opiniões de Nuno Brito e o concorrente não gostou. «Eu acho que posso falar contigo mas não sinto confiança porque acho que há um meio-termo que é : ok eu estou a fazer o meu trabalho, prefiro este lado, mas tenho de ter tempo de perceber as pessoas e eu sinto que não há esse meio para ti. Sinto que tudo o que tu apanhas já está a ser planeado para usar na próxima. Sinto que não posso ficar vulnerável ao teu lado», revelou.

«Só por eu não estar de acordo com o que estás a dizer, isto é ir contra ti? Isto é só a minha opinião sobre ti», atirou Bruno. «Zero respeito. Ou nós deixas falar ou nós saímos daqui», enervou-se Nuno. «E eu acho que tu tens zero respeito pela Lisa porque te estás a fazer de vítima», retorquiu Savate, deixando Nuno ainda mais exaltado e a discussão prosseguiu. Veja o vídeo completo.

