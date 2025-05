Tensa discussão entre Nuno e Lisa é interrompida por Luís... que arranca o telemóvel à força das mãos de Manuel Rodrigues

No Big Brother, a Lisa e o Nuno continuam desentendidos e o personal trainer avisa que não vai apoiar a concorrente quando ela precisar. A advogada estagiária atira que tem o apoio do Luís e a discussão escala. O Nuno considera que a Lisa vai para o lado que lhe convém e a concorrente riposta que ao menos não está do lado de quem a trata mal. Os dois não poupam nas acusações, até que são interrompidos pelo Manuel Rodrigues que ameaça gravar a discussão com o telemóvel que está a usar para tirar fotografias na festa. O Luís não gosta do comportamento do concorrente e, depois de impedir insistentemente para que pare de gravar, arranca-lhe o telemóvel das mãos.

