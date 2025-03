Tensão! Érica Reis e Ana Neto em confronto aceso: «Menos, muito menos (…) deita cá para fora»

No Big Brother, Érica Reis e Ana Neto entram num aceso confronto após Érica referir que não gostou de ver três das colegas numa conversa a sós. Ana avisa Érica que deve falar com elas e não queixar-se para todos ouvirem e as duas acabam por se desentender, elevando o tom de voz. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.