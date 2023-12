Hoje às 02:43

No Big Brother, já de madrugada, Jéssica Galhofas e Francisco Vale têm uma discussão acesa, porque Vale não quis dar um beijinho na boca de Jéssica e esta mostrou-se triste com a situação, recusando a dar-lhe beijinhos na cara. Ele não entendeu a atitude da amada e questionou-a, gerando um confronto entre os dois, com Jéssica bastante «irritada».