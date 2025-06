Tensão máxima! Luís Gonçalves faz ultimato a Carina Frias: «Se entras por esse caminho...»

No Big Brother, durante a manhã, Luís Gonçalves interrompe uma conversa de Carolina Braga e Diogo Bordin para comentar que Carina e Lisa estão indignadas por se ter voltado a dar com Carolina. A concorrente tenta comentar, no entanto, o ex-militar vira costas e sai do quarto.

Mais tarde, Carina e Diogo comentam os comportamentos de Luís que, indignado, se mete na conversa atirando que a concorrente está a fazer o papel de anjinha quando, dias antes, condenou uma atitude do modelo. Os dois desentendem-se e Luís garante que se Carina não disser a verdade, deixa de lhe falar. O momento é de grande tensão e, no confessionário, Carina mostra-se muito desiludida com o ultimato de Luís.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!