Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»

No Big Brother Verão, o desperdício alimentar volta a ser motivo de tensão entre os concorrentes. Bruna e Ana Duarte confrontam novamente Catarina Miranda, num momento marcado por acusações e nervos à flor da pele. Cansada da situação, Ana Duarte perde a paciência e atira: «Não és mais do que ninguém!»

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

