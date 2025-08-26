Tensão na casa! Jéssica Vieira lança dura crítica ao ex-namorado

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira voltou a desabafar sobre Afonso Leitão. A concorrente criticou a postura do ex-namorado enquanto líder na divisão das tarefas da casa e não hesitou em admitir que ele devia mostrar mais maturidade: «Ele tem de aprender a gerir e a ser um bocadinho mais maduro». Saiba tudo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
