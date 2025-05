Tensão na casa! Luís Gonçalves responde a acusação de Nuno Brito: «Tu é que já foste indelicado com mulheres aqui na casa»

O Big Brother relembra que, esta noite, a casa foi dividida e apenas Carina e Adrielle escolheram o lado de Nuno. Érica admite que, se não tivesse discutido com Luís, estaria do seu lado. No entanto, refere que os ataques do ex-militar foram mais pessoais do que os de Nuno, que foram por jogo.

Solange considera que o facto de Nuno ter abdicado de Igor, Manuel Rodrigues e Diogo foi uma jogada estratégica e inteligente. Nuno justifica que quis equilibrar os dois grupos, ter mais tempo com Sara e Érica para que mudassem de opinião e acredita que quem escolheu não se vai deixar influenciar por Luís.

O ex-militar acusa Nuno de manipular as pessoas e usar Sara e Érica como “trunfo”. Lisa considera que Luís está a passar um atestado de “zero personalidade” a Sara e Érica.

Nuno e Luís voltam a entrar em bate-boca e, ao perceber que não consegue prosseguir sem ser interrompido, o personal trainer abandona e diz que “é uma causa perdida”.