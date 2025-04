Tensão na casa: Solange Tavares e Manuel Rodrigues unem forças perante Luís Gonçalves «Não tenho medo do Luís»

No pós gala, Solange Tavares e Manuel Rodrigues foram questionados acerca da conversa que tiveram sobre Luís Gonçalves. Os concorrentes não esconderam que as atitudes do colega lhes têm causado incómodo, e que começam a estar fartos. Solange Tavares voltou a queixar-se de se sentir 'silenciada' por Luís, no entanto assumiu que não tem medo do colega e que não se vai calar perante o mesmo. Já Manuel Rodrigues, também foi implacável nos comentários acerca do colega, acusando-o de ir por caminhos menos éticos. O concorrente recordou a 'brincadeira' da dentada para desmascarar Luís. Luís Gonçalves não gostou das acusações dos colegas e respondeu na mesma moeda. O concorrente não se calou e acusou os colegas de unirem forças contra ele.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.