Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos

No Big Brother Verão, os finalistas foram convidados a atribuir “desejos” uns aos outros, sugerindo áreas de melhoria pessoal. A tensão veio à tona quando Viriato acusou Miranda, afirmando que ela precisa aprender a valorizar os outros, e não apenas as pessoas bonitas. Veja o momento.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!