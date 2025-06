No Big Brother, os concorrentes foram confrontados com as imagens das últimas discussões da casa, cujos protagonistas foram Luís Gonçalves, Carina Frias e Manuel Rodrigues.

O ex-fuzileiro acaba por se exaltar com os colegas por sentir que estão a ser «falsos».

