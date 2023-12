Tensão no ar: Francisco Monteiro e Márcia Soares em bate-boca por causa da prova do líder

Hoje às 00:27

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Cristina Ferreira confronta André Lopes sobre um eventual interesse em Joana Sobral, após verem as imagens da aproximação dos dois concorrentes. Francisco Monteiro e Márcia Soares desentendem-se por causa da prova do líder.