Tensão no ar! Inês Vilhalva e Diogo Bordin em confronto por causa de uma tarefa

No Big Brother, depois de assistirem a imagens de uma situação, Inês Vilhalva e Diogo Bordin entram em confronto por causa da cama desfeita de Diogo. Inês resolveu confrontar o colega, sendo que estava sob sua responsabilidade arrumar o quarto, e o clima azedou.

Diogo não gostou da atitude e explicou que está cansado, o sono está desregulado, então a paciência não está no seu melhor ponto.

Já Inês também não gostou da atitude do colega, garantindo que estava apenas a brincar com o colega e que não gostou que este lhe tivesse virado as costas.

