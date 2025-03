Tensão no armazém! Diogo Bordin e Lisa em confronto: «Estava a sentir-me atacado»

A grande discussão entre Lisa e Diogo é ouvida na casa e todos se mostram chocados com o bate-boca!

O desentendimento termina com Diogo a explicar que foi um "mal-entendido" porque achou que, quando Lisa falou em "miúdos", se referia a todos os portugueses contra ele, o brasileiro.

Embora trocassem pedidos de desculpa, no confessionário, Lisa revela que nada disto foi inocente e duvida que tenha sido mal-entendido.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

