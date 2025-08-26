Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações

Durante o almoço do líder, Afonso Leitão convidou Catarina Miranda e Viriato Quintela para partilharem a refeição. Miranda aproveitou o momento para questionar Viriato sobre as nomeações, perguntando se não se sente mal por estar a ser votado pelas “supostas amigas”. Viriato hesitou na resposta, mas reconheceu que sabe quem o nomeia.

Ana também foi tema à mesa, mas Viriato preferiu minimizar a importância do assunto, garantindo que já percebeu que não existe compatibilidade entre os dois.

Enquanto decorria o almoço, no quarto, Ana desabafava com Bruna e Jéssica. A concorrente acusou Miranda de estar a jogar de forma “grave e muito suja”.