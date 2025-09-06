VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido»

No Big Brother Verão, Bruna entra num aceso bate-boca com Afonso Leitão e Catarina Miranda e o clima volta a ferver na casa mais vigiada do País. 

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Há 1h e 50min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

01:54

Miranda e Jéssica trocam insultos: «Mostra o tipo de mulher que és, és uma infeliz»

14:24
02:52

Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?»

12:44
02:09

Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques»

12:06
02:08

«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?»

12:04
02:17

Viriato ‘explode’ e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável»

12:03
04:22

Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...

01:27
Mais A ferver

Mais Vistos

02:41

Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente

Hoje às 00:17

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Hoje às 10:26

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

4 set, 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

4 set, 16:49
Ver Mais

Notícias

Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

Há 2h e 50min

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Há 3h e 33min

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Hoje às 10:26

Os bastidores da vida da Marcia Soares: o vídeo privado com outro ex-concorrente que todos falam

Hoje às 09:35

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ontem às 18:58
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

Ontem às 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

Há 2h e 50min

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Há 3h e 33min

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Hoje às 10:26
00:13

Diogo Alexandre faz procedimento estético e mostra tudo

Hoje às 10:22

Os bastidores da vida da Marcia Soares: o vídeo privado com outro ex-concorrente que todos falam

Hoje às 09:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de mulher especial, Liliana Almeida afirma: "Dizem que vai aquecer..."

Há 16 min

Surpresa! Luís Gonçalves abraçado a uma ex-concorrente de reality show da TVI: veja o momento cúmplice!

Há 2h e 39min

Bruno de Carvalho partilha novidade: "Já vamos começar"

Há 3h e 2min

João Almeida, "ex" de Fanny Rodrigues, deixa mensagem emotiva sobre o filho: "Só peço à vida..."

Hoje às 09:18

Anuska Marques mostra-se em foto inédita... e detalhe "torto" chama a atenção de Iury Mellany: "Está a gritar!"

Hoje às 08:19
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

4 set, 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais