Tenso: Lado a lado, Luís Gonçalves lança indiretas a Carolina, Diogo e Manuel Cavaco

No Big Brother, no jardim, Luís Gonçalves lança algumas indiretas sabendo que Manuel Cavaco, Diogo Bordin e Carolina Braga estão na Zona do Líder.

Os concorrentes acabam por comentar entre si a postura de Luís e dizer que fora do programa não tencionam manter qualquer contacto com ele.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

