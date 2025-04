Tenso! Luís confronta Érica após ser apelidado novamente de «erro de casting»

No Big Brother, vive-se mais um momento tenso. Luís Gonçalves confronta Érica após, uma vez mais, ser chamado de «erro de casting».

No Alpendre, Érica comenta com alguns concorrentes que Luís é claramente um erro de casting. Carina ouve a colega e mais tarde conta a Luís. O concorrente confronta a concorrente e a luso-americana explica que disse isso, pois não consegue ter uma

conversa com princípio, meio e fim com o colega, pois ele está sempre a interromper. O ex-fuzileiro demonstra com clareza o seu descontentamento perante o comentário da colega, salientando “ninguém aqui é um erro de casting, todos merecem estar aqui” e Érica questiona-o se vai mudar a sua postura para com ela, depois desta situação. O concorrente nega e afirma que está tudo “tranquilo” .