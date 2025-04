Tenso! Nuno e Luís discutem logo de manhã: «Anda calar-me (…) não és ninguém para me mandar calar»

No Big Brother, enquanto põe a roupa a lavar, Luís Gonçalves provoca um dos colegas que estão a apanhar sol na piscina: «Tens que preparar muita tática, aí debaixo da asa do teu mentor», afirma o concorrente.

Pouco tempo depois, Nuno Brito responde às provocações e os dois concorrentes trocam farpas, numa conversa que rapidamente evolui para uma discussão acesa.

Isto acontece no dia em que se realiza mais uma gala do Big Brother, que promete muitas surpresas e emoções fortes. Os nomeados são cinco: Adrielle Peixoto, Érica Reis, Lisa Shincariol, Nuno Brito e Tomé Cunha e um deles abandona a casa ainda esta noite. Vamos ainda conhecer a emocionante Curva da Vida de Carolina Braga e acabar com os ‘invisíveis’ do jogo.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.