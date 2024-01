Tenso! Rafael Teixeira ataca Savate: «Agora tens aqui o braço direito senão andavas um coitado aí sozinho»

Há 2h e 12min

No Big Brother - Desafio Final, durante a atividade do Semáforo, os ânimos aquecem quando o Savate entra em conflito com o trio dos “Los Toreros”. O Savate esconde-se atrás do sofá para se proteger de pessoas violentas como o Leandro e todos se riem, à exceção dos visados. O Rafael acaba por responder comparando o rival a um “coelho bravo” da sua terra que tem medo de tudo. Também o Leandro se exalta quando o Savate toca no nome do seu filho, mas a verdade é que o cantor foi quem trouxe o filho para a conversa.