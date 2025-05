Terapeuta Lisa alinha os chakras aos concorrentes da casa. Veja todas as imagens

Durante a manhã, Lisa Schincariol reencarnou na pele de uma terapeuta holística e alinhou os chakras aos concorrentes da casa. A concorrente aproveitou para 'picar' os colegas com acusações fortes. Igor Rodriguez foi um dos concorrentes visados, sendo acusado de não ter opinião própria. Carina Frias ouviu da boca da colega que anda com as emoções à flor da pele e, por isso, tem de se acalmar. Sara Silva recebeu palavras de apoio, dado que Lisa a aconselhou a ter mais autoestima e amor próprio. Solange Tavares foi, também ela, acusada de não ser empática o que gerou reações.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22