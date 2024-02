Hoje às 08:23

No Extra do Big Brother - Desafio Final, Teresa Silva dá a sua opinião sobre o facto de Bruno Savate terem entrado em confronto horas depois de Miguel Vicente desistir do jogo. Teresa Silva é da opinião que Savate reparou em Carlos porque deixou de ter contracena: «Foi o Savate que só reparou agora no Carlos. Ele é que precisa de alguém»