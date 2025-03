Tiago Rodrigues é alvo de provocações: «Já não se fazem homens como antigamente»

No Big Brother, no Quarto Rosa, Tiago Rodrigues conta a Carolina Braga e Érica Reis que irá fazer o pequeno-almoço a Carina Frias,

mas antes disso vão treinar juntos. Érica ao ouvir o colega afirma "já não se fazem homens como antigamente”, sendo que, Carolina afirma que se algum homem lhe dissesse para ir treinar ela diria que ele é que devia ir, e acaba por dizer que o colega devia primeiro preparar o pequeno almoço e só depois ir treinar. Érica, logo de seguida, atira «depois não se queixe». Tiago ouve as colegas, mas afirma que primeiro tem de fazer o seu treino matinal.

