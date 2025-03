Tiago Rodrigues: o pescador que trabalha na biblioteca... mas leu apenas dois livros

O Tiago é um homem de afetos, muito ligado aos filhos, aos pais e à família em geral. Atualmente está solteiro, divorciou-se recentemente. Adora cozinhar e fazer a lida da casa. Trabalha na biblioteca municipal, é apaixonado por cinema e por música.

Dá muito valor à paisagem da sua terra, São João da Pesqueira, “no coração do Douro”. Nos tempos livres é pescador, faz motocross e vai ao ginásio. Candidatou-se ao Big Brother porque sempre gostou do programa, dos convívios e dos conflitos.

Garante que o seu perfil aventureiro e descontraído, porém reativo quando provocado, é o ideal para vencer o programa e embolsar os 100 mil euros do prémio.

