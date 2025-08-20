«Tira o meu nome da tua boca!»: Ana Duarte explode com Viriato e este reage com sons de bebé

No Big Brother Verão, assistimos a imagens na íntegra do mais recente conflito entre Ana Duarte e Viriato Quintela. O conflito deu-se devido à prova semanal, e palavras menos bonitas de ambos os lados foram proferidas. A certo ponto, Viriato reagiu ao fazer sons de bebé.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
