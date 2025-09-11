«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância

No Big Brother Verão, os finalistas abriram-se sobre a infância: Catarina falou do sinal no rosto, Jéssica recordou os apelidos cruelmente atribuídos e Miranda confidenciou a falta de cabelo. Viriato não perdeu a piada: sugeriu que a levassem a um psiquiatra.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

