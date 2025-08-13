No Big Brother Verão, após a apresentação da Tarefa Semanal, Catarina e Afonso divertem-se a provocar Viriato e Bruno. Incomodado, o ex-presidente aproxima-se de Afonso e acerta-lhe um pontapé nos pés. Catarina e Afonso acusam de imediato Bruno de agressão, mas o concorrente afirma que foi Afonso quem esticou as pernas para o fazer tropeçar. Noutro ponto do jardim, Kina defende que Bruno apenas tropeçou sem querer, deixando Catarina furiosa. Afonso corre para o confessionário, enquanto Miranda acusa os colegas presentes no jardim de compactuarem com atos de violência.
Todas as imagens. As provocações de Catarina e Afonso que levaram Bruno de Carvalho a ser expulso
Hoje às 01:10
