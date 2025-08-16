Todos aplaudem cozinhados de Afonso Leitão... exceto Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Viriato e Bruna tomam a iniciativa e convidam Afonso Leitão e Catarina Miranda a juntarem-se aos restantes concorrentes para partilharem a refeição. O momento marca uma breve trégua no ambiente tenso da casa. Durante a refeição, a comida confecionada por Afonso surpreende e é recebida com aplausos pelos colegas. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!