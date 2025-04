Todos os olhos neles! O romance que se tornou o assunto do momento no Big Brother

Diogo Bordin e Carolina Braga entraram ao mesmo tempo na casa do “Big Brother 2025”, desde esse momento que o público tem gostado de ver a cumplicidade dos concorrentes. Até agora, era apenas amizade... Até que Diogo Bordin quebrou o gelo e confessou ter interesse na colega. Ainda assim, não foi correspondido...

O modelo assumiu que pdoerá vir a sentir algo além de uma ligação amigável entre os dois, e procurou entender se Carolina retribui estes sentimentos: «Não sei, eu sinto que a gente tem afinidade, eu sinto que eu gosto de ficar com você, mas ao mesmo tempo, eu sinto que você tem isso com todo mundo. Eu acho que se a gente continuar assim, talvez eu me pegue numa posição desconfortável», afirmou o brasileiro.

