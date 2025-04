Na cadeira quente após a gala do Big Brother, Tomé Cunha foi sicnero com Nuno, e acusou-o de só se importar com ele próprio e não mostrar grande interesse na opinião dos outros.

Nuno respondeu que nem o colega nem ninguém conhece a sua história, e que não é pessoa de fazer perguntas e se meter na vida dos outros.

O Big Brother intervém e salienta que, na sua casa, todos tem direito a uma opinião.