Tomé Cunha: nadador salvador de dia, DJ de noite, bigode todo o dia

O Tomé é de Loulé, no Algarve, e divide o seu tempo entre duas paixões: é nadador-salvador na Praia da Falésia e DJ, área em que quer investir profissionalmente.

Tirou um curso de DJ de seis meses e já atua em alguns eventos. Considera-se divertido, bem-disposto e vaidoso, e é conhecido pelo seu bigode, que diz ser "marca registada". Vive com a mãe e tem um irmão com quem mantém uma relação muito próxima.

Quer entrar no Big Brother para animar o grupo, viver a experiência e dar a conhecer o seu lado mais autêntico.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.