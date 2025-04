Tomé Cunha perde a calma com Lisa Shincacariol: «Está a fazer jogo baixo!»

No Big Brother, os concorrentes assistem a imagens de uma dinâmica onde Tomé Cunha criticou as estratégias atuais de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez. E foi a partir daqui que o concorrente perdeu a paciência e desabafou com Igor Rodriguez.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

