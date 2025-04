Tomé Cunha responde a acusações de Solange Tavares: «Isto é ridículo...»

Na cadeira quente depois da gala do Big Brother, Tomé Cunha reagiu a provocações de Solange Tavares, que o acusou de estar a jogar e a ter atitudes falsas e premeditadas.

Tomé, com muita indignação, responde que não quer saber do prémio nem do jogo, só se quer divertir e usar o programa para alvancar o seu futuro: «Não gosto de ser injustiçado».

Nuno Brito reagiu a tais comentários: «Então vai-te embora!»

Luís Gonçalves interveio e acusou Solange de não ter jogo nenhum e de o passar agarrada a Nuno.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!