Tomé faz provocações a concorrente: «Sei que não tens namorado... a forma como tu olhas para mim...»

No Big Brother, no "Última Hora" conduzido por Alice Alves, assistimos a imagens de Tomé. O Tomé foi eleito o concorrente mais mentiroso da casa e, vestido de Pinóquio, mostra-se focado em provocar a Sara com algumas mentiras. O Tomé diz saber que a Sara não tem namorado e que é bastante visível que tem uma paixoneta por si. A concorrente fica chocada, referindo que não gosta deste tipo de brincadeiras. O Tomé insiste, reforçando que a Sara faz de tudo para estar junto a si, quando ele tem namorada. No confessionário, o Tomé diverte-se com a reação da Sara. Já a concorrente, confessa estar desiludida com o Tomé por usar coisas que a deixam frágil.

