Toques e carícias! Miranda mostra-se carinhosa com Afonso «Tenho saudades nossas»

No Big Brother Verão, Catarina não se contem quando vê Afonso. O ex-paraquedista resiste ao seu toque e pede-lhe para parar de lhe tocar. A concorrente não esconde o que sente «Tenho saudades nossas».

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

