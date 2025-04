Traição? Concorrentes combinam não se arranjar para o Especial... mas nem todos cumprem

No Big Brother, momentos antes do Especial, a Érica repara que, ao contrário do combinado, a Carolina e a Lisa arranjaram-se em vez de ficarem de fato de treino. A Solange fica indignada com a atitude da Carolina, tendo em conta que foi a concorrente a ter a iniciativa de não se arranjarem para o direto. A Sara também se mostra desiludida, comparando o seu outfit ao de quem se arranjou. O Manuel Rodrigues aproveita para provocar a Carolina, dizendo que a concorrente falhou com os restantes.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

Veja também: Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento