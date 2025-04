Traições a namoradas e alianças entre homens: Opiniões de alguns homens geram choque e controvérsia

Desafiados pelo Big Brother, os concorrentes assumem uma posição face a alguns dilemas. Questionados sobre o que fariam se um amigo traísse a namorada e essa namorada também fosse amiga, Nuno, Tiago, Dinis, Manuel Rodrigues, Gonçalo e Solange assumem que não contariam a verdade à amiga. Do outro lado, Ana, Sara e Inês destacam-se por terem escolhido o lado que revelaria a traição.

Gera-se um momento polémico quando Nuno afirma que “tropa é tropa” e que há um “código de irmãos” a seguir.

Por fim, o Big Brother pergunta quem já traiu, e Nuno, Lisa, Dinis e Tiago assumem que sim.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

