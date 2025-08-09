Tréguas. Ana e Viriato dão o próximo passo. Será que se vão entender?

No Big Brother Verão, Viriato Quintela dá conselhos a Ana sobre Catarina Miranda e mostra-se preocupado. Os dois acabam por ter uma longa conversa, que termina com um abraço.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!