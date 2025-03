Triciclos, jogos e a primeira visita ao jardim. Veja como se passou o primeiro dia no Armazém do Big Brother

No Big Brother, Cláudio Ramos conversa com os habitantes do Armazém e pergunta como foram as primeiras horas dentro do novo espaço da casa mais vigiada do país.

No Armazém, o Micael é o primeiro concorrente a apresentar-se, admite que se sente estranho por estar no programa e lamenta ter sido nomeado pelo líder Manuel Cavaco. Já o Diogo, revela que ficou incomodado por passar para o Armazém, no entanto confessa que a energia do espaço é boa. Desafiados pelo Big Brother, os concorrentes destacam quem os impactou de forma negativa. O Micael, o Tomé e o Diogo referem o nome do Manuel Cavaco. Já o Igor, considera que a Solange tem uma personalidade forte, afirmando que foi vingativa ao escolhê-lo para ir para o Armazém. Por fim, a Lisa menciona o nome da Inês, referindo que a energia das duas é incompatível.