Trisal no Big Brother? Lisa Schincariol está envolvida numa nova dinâmica na casa, e por esta ninguém esperava

No Big Brother, após a Gala conduzida por Cláudio Ramos, o anfitrião dá lugar à cadeira quente, em que os concorrentes são confrontados com perguntas. Durante a dinâmica, o Big Brother pergunta a Luís o que é que ele tem a dizer sobre o

facto de Lisa ter dito que Nuno é obcecado pelo ex militar. Lisa justifica-se e diz que teve essa opinião no seguimento de um debate com o Nuno, contudo acrescenta que também disse o mesmo de Luís. O ex militar diz que é para o "bébé não ficar amuadinho" porque se Lisa se portar mal, vai dormir para o pé de si no quarto amarelo. Nuno pede para o colega se calar porque está a enterrar-se e Luís diz que não está a falar nada de mal. Depois, Erica Reis intervém na discussão e fala em "tri casal", e Luís não perdoa. Veja o momento na íntegra!

A gala deste último domingo foi recheada de momentos marcantes, e já deu muito que falar, visto que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A expulsão surpreendente de Adrielle Peixoto e a curva da vida de Erica Reis foram alguns dos pontos altos da emissão.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!

Veja também: Expulsão na casa do Big Brother gera fortes reações. Descubra quem foi o concorrente expulso esta noite