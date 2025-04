No Big Brother, Manuel Rodrigues e Carina Frias entram em desacordo sobre as nomeações e sobre as razões que os levam a nomear colegas ou até amigos.

Os nomeados, Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues reúnem-se para almoçar no restaurante da casa e discutir os últimos acontecimentos no programa.

Veja também: Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento