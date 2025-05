Troca de provocações continua. Luís Gonçalves e Nuno em acesa discussão... e até 'envolvem' uma tábua de passar a ferro: «Não prestas para nada»

Na casa do Big Brother, Nuno Brito e Luís Gonçalves continuam a discutir e tudo por causa da forma como o personal trainer expôs a sua relação com a mãe. O ex-fuzileiro não gostou e atacou o colega.

«É uma vergonha, tens de falar é de ti, que és mentiroso, não prestas para nada e vens para aqui falar mal da tua mãe...», atirou para o ar Luís Gonçalves.

Nuno Brito continuou a explicar a Bruno Savate, na cozinha, que estava apenas a desabafar sobre a relação conturbada que tem com a progenitora. «Ele tem de respeitar a tua história de vida porque tu estava a dizer-me porque eu não sabia. Eu acho que vocês nunca se vão dar bem», reagiu Savate.

Nuno prosseguiu, e acusou Luís Gonçalves de ser «malandro» e não saber fazer nada. «Não sabes cozinhar, nem passar a ferro». Enervado, Luís quis provar que sabe passara ferro, foi buscar uma tábua e um ferro e exemplificou.

