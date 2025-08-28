«Tu abusas de mim»: Miranda faz massagem a Afonso e aproveita para lhe fazer perguntas

No Big Brother Verão, Miranda aproveitou um momento de descontração para lançar farpas. Enquanto fazia uma massagem a Afonso, a concorrente acabou por confrontá-lo sobre a recente aproximação a Jéssica, atirando: «Tu abusas de mim». O comentário deixou no ar a curiosidade sobre o verdadeiro estado da relação entre os dois.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

