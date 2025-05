«Tu disseste com a intenção de eu me calar»: Carina Frias continua a criticar postura de Nuno Brito

Depois do Especial com Cláudio Ramos, Carina Frias confronta Nuno Brito depois de este a ter 'mandado calar' no almoço dos nomeados da semana passada.

«Tu disseste com um tom... tu disseste com a intenção de eu me calar. E disseste para não me intrometer onde não sou chamada e para esperar pela minha vez», afirmou Carina Frias.

Nuno Brito continuou a negar que mandou calar a concorrente. Veja a conversa no vídeo acima.

Neste Especial, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana.

Diogo Bordin

Manuel Cavaco

Solange Tavares

Nuno Brito

Luís Gonçalves

