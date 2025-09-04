VÍDEO SEGUINTE
«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão

No Big Brother Verão, Afonso Leitão está sentado perto de Viriato Quintela e Afonso começa a provocar o ator. No início, Viriato nem parece ligar ao concorrente e ao que este diz, mas por pouco tempo. Afonso interroga o concorrente sobre se este acha que é o mesmo a sair no próximo domingo e Viriato responde. O clima fica tenso! 

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

  Big Brother
  Há 1h e 19min
