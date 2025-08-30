«Tu és gasta (...) és uma fraude! Quando eu levantar o prémio...»: Viriato 'ataca' Miranda e acredita que é o vencedor

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Viriato Quintela estão num despique constante. E o motivo? Hoje, Catarina Miranda e Afonso Leitão continuaram a apostar tudo numa estratégia ousada: sabotar os gelados dos colegas. Viriato Quintela acredita piamente que vai vencer o programa e Miranda não contém o riso.

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!